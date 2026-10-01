La Unión Cívica Radical se reunirá este sábado 3 de octubre en 9 de Julio en un encuentro con un eje central que es el reclamo por la Ruta Nacional N° 5, una problemática que atraviesa a numerosas ciudades del interior bonaerense y de La Pampa y lleva ya varios años.

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La actividad contará con la presencia del presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella; el presidente del Comité Provincia de Buenos Aires, Emiliano Balbín; y el presidente de la Convención Provincial, Pablo Nicoletti, además de intendentes, legisladores, presidentes de comités y dirigentes de las localidades vinculadas por la Ruta 5.

La autovía solo alcanza una extensión de 43 kilómetros, entre Luján y Mercedes, inaugurado por tramos desde 2016, y aseguran que es peligrosa y obsoleta. La continuidad de Mercedes a Suipacha está con un bajo nivel de ejecución.

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Bragado, Pehuajó, Chivilcoy, Suipacha, Mercedes, Pellegrini, Trenque Lauquen, Casares, son los distritos por donde pasa esta vía. El reclamo trasciende los límites de cada distrito y une a las comunidades, frente a una ruta de enorme importancia para la producción, la comunicación y la vida cotidiana del interior.

La convocatoria comenzará a las 10:30 horas en el cruce de las rutas Nacional 5 y Provincial 65, donde a partir de las 11 se realizará la actividad central bajo la consigna “La ruta nos une, el reclamo también”.

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Desde allí, el radicalismo planteará un reclamo concreto al Gobierno Nacional: que se ejecuten las obras necesarias para brindar seguridad a quienes transitan diariamente la Ruta 5 y que se avance definitivamente con la transformación en autovía de este corredor fundamental para la región.

Una vez finalizada la actividad en la Ruta 5, alrededor de las 12 horas, el encuentro continuará en el Comité de la UCR de 9 de Julio, donde autoridades, dirigentes y participantes podrán intercambiar experiencias, analizar la situación del corredor y conversar sobre las acciones a seguir para sostener el reclamo. Ambas actividades serán abiertas a toda la comunidad.