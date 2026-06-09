Este año comenzó a regir el nuevo esquema de vencimientos para pagar la patente, que incluye con la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas, con el objetivo de tener mayor previsibilidad financiera a las y los contribuyentes, se informó oficialmente.

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Para realizar el pago, se puede ingresar a la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

A su vez, también está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado al correo electrónico por la Agencia, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de la cuota. Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

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