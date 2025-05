Cristina Fernández de Kirchner eligió el Día del Trabajador para lanzar un fuerte mensaje en redes sociales. En un texto breve pero cargado, la presidenta del PJ advirtió que se trata de un 1° de Mayo difícil para las mayorías y volvió a cuestionar el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

"Este es un Día del Trabajador difícil para las grandes mayorías nacionales", comenzó el posteo publicado este jueves en su cuenta oficial. Allí, la exmandataria denunció una "pérdida histórica del poder adquisitivo" de los salarios, que, según expresó, hoy se encuentran "en los niveles del 2001".

También cargó contra lo que consideró una "intención declarada del gobierno de Milei de seguir arrasando con los derechos conquistados" por los trabajadores. Frente a ese escenario, Cristina llamó a mantener la unidad en la defensa de un modelo de país donde el trabajo sea una herramienta de progreso y dignidad.

"En este contexto es más necesario que nunca mantenernos unidos en la defensa del derecho a una vida digna, con el trabajo como herramienta de progreso", señaló, en un mensaje que también incluyó un llamado a recuperar el país de la movilidad social ascendente, aquel en el que "los argentinos tenían la certeza de que sus hijos iban a vivir mejor que ellos".

Por último, cerró su publicación con una frase cargada de sentido político: "Recuperar esa Argentina debe ser el compromiso de los que creemos en Dios y en la Patria".

Interna en la Legislatura bonaerense:

El lunes, una sesión en la Legislatura bonaerense volvió a dejar en evidencia las tensiones internas dentro del oficialismo. Se reavivó la pelea entre el sector alineado con el gobernador Axel Kicillof y La Cámpora, referenciada en la presidenta del PJ, Cristina Kirchner. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, criticó al "grupito" que responde a Máximo Kirchner y los acusó de extorsionar al mandatario provincial, tras la aprobación parcial del proyecto que suspende las PASO pero no modifica los plazos electorales.

La respuesta no tardó en llegar: el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, rechazó las acusaciones y advirtió que “hay un síntoma de querer llevar al peronismo a una ruptura, y en esa no vamos a entrar”. Además, negó que haya existido extorsión y defendió el rol del bloque: “No es real que no hagamos oficialismo”.