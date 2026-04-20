Casandra Manzano, de 38 años, mamá de Benjamín, ha llegado a un límite y decidió encadenarse a la oficina de IOMA en el partido de Pilar. “Ninguna respuesta”, dijo ante la consulta de LANOTICIA1.COM sobre si ha logrado algo con su desesperado acto.

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Su hijo tiene 17 años. Vive con parálisis cerebral, cuadriparesia espástica y graves dificultades en la comunicación. Solo puede expresar algunos gestos.

“Mi hijo necesita su comunicador para una mejor calidad de vida. Tengo una medida cautelar dictada el 25 de noviembre del 2025 el trámite lo inicie en el 2024”, señala.

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Su cuadro condiciona su autonomía, su desarrollo, su salud emocional y su vida entera. “La angustia de no poder comunicarse no es abstracta: ya atravesó varios intentos de suicidio vinculados a esa imposibilidad de expresar lo que siente, lo que necesita, lo que le pasa”, indicó la familia.

Un acto desesperado de una madre: se encadenó en reclamo de un dispositivo de comunicación para su hijo con parálisis cerebral en la oficina de @IOMAgba en el partido de Pilar. pic.twitter.com/5cjTzVf0gv — LaNoticia1.com (@lanoticia1) April 20, 2026

Desde hace años, su familia sostiene tratamientos de rehabilitación integral. Pero la existencia de un dispositivo de comunicación aumentativa de alta tecnología (Tobii Dynavox PC Eye 5), le permitiría a Benja comunicarse con la mirada, expresar ideas, emociones, necesidades. Empezar, incluso, su camino hacia la alfabetización.

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“Ese dispositivo no es un lujo. Es un derecho. IOMA lo sabe. De hecho, lo autorizó en enero de 2025. Pero nunca lo entregó”, denunciaron.

Frente a esa omisión, la familia acudió a la Justicia. Un Juzgado de Familia de San Isidro hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a IOMA entregar el dispositivo en un plazo de 10 días, sin costo. “La resolución reconoce la urgencia, el peligro en la demora y el impacto directo sobre el derecho a la salud, a la vida y a la comunicación de Benja. Aun así, el dispositivo sigue sin aparecer”, aseguraron.

“Hoy la situación es todavía más grave: Benja está por cumplir 18 años. Para IOMA, eso implica dejar de ser considerado bajo el mismo encuadre. En los hechos, significa el riesgo real de perder el acceso a esta herramienta fundamental. Sin ese dispositivo, Benja queda condenado al silencio”, remarcaron. Por eso hoy, Casandra tomó la decisión de encadenarse en una reja de IOMA, como “el último recurso de una madre que ya agotó todas las vías” por el derecho de su hijo a comunicarse y vivir con dignidad.