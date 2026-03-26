Un cabo de la Policía Federal fue asesinado en un avenida del partido de Lanús, frente a un conocido supermercado durante un intento de asalto.

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El ataque se produjo sobre la avenida Remedios de Escalada, entre la calle Udaondo e Hipólito Yrigoyen, en el barrio de Gerli, partido de Lanús, frente al supermercado VEA.

Allí circulaba una banda de cuatro asaltantes que circulaban en dos motos. Lo cruzan para robarle su propia moto, se tirotean y escapan por el sur del Gran Buenos Aires.

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La víctima fue identificada como el cabo Matías Nahuel Cevallos, quien como especialista mecánico se desempeñaba en la división Talleres de la Policía Federal. De inmediato, el cabo Cevallos fue trasladado al Hospital Evita de Lanús, donde los médicos confirmaron que tenía “una herida de bala en el Tórax del lado izquierdo debajo de la axila y en su pierna izquierda”, según informó Clarín.

El deceso del policía fue repudiado en las redes sociales por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien advirtió que "los responsables van a ser identificados y puestos a disposición de la Justicia".

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Asesinaron a un efectivo de la Policía Federal en Lanús, provincia de Buenos Aires, durante un intento de robo.



Fue atacado a tiros por delincuentes en moto.



Acompañamos a su familia y a sus compañeros en este momento.



Los responsables van a ser identificados y puestos a… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) March 26, 2026