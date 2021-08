Fernando Islas de 48 años, es el primer postulante a concejal por el espacio Avanza Libertad. El sector es nuevo en Laprida y a nivel nacional tiene como referente al economista José Luis Espert para estas elecciones PASO. Oriundo de La Madrid, hace 23 años que vive en Laprida. Es padre de dos hijos, un adolescente y un nene de 10 años. El hombre trabaja en una despensa que también tien carnicería y se define como "comerciante por elección". Afirma que "si estuviera todo bien no me metería en política".

"Esta lista se armó en base a lo que esta viviendo hoy el comercio en Laprida. La mayoría somos comerciantes, todos cien por ciento por laburantes, que cada vez tenemos que laburar el doble y nos alcanza menos para vivir. Hay un chico que es camionero, otro con un comercio, un kiosquero, hay chicos que salen el día a día en bicicleta a repartir lo que cocinan, estudiantes. Si todo estuviera bien no me metería. Pero no vemos las cosas bien, a los comerciantes nos han maltratado y por eso decidimos formar este espacio", comentó Fernando.

En declaraciones al medio local Oh Laprida, el comerciante explicó: "El comercio se ha visto afectado terriblemente durante la pandemia. La nocturnidad se ha perdido. En su momento, yo no me olvido que nos tuvieron encerrados 3 o 4 meses antes de que llegara acá a Laprida el primer caso, a las 5 de la tarde como un toque de queda. Porque pasaba la Policía frente a mi comercio y que no fuera a quedarme hasta las 17:05 porque me prometían clausura, multa. Entonces, yo me metí en política por esto".

Luego, el postulante por Anaza Libertad cargó contra la Cámara de Comercio. No defienden al comerciante. Para mi son una extensión del Gobierno. Yo no me olvido que en pandemia nos pedían que le hiciéramos oler perfume a los clientes para ver si tenían olfato y para denunciar al vecino que salía a correr. Creo que no es nuestra función.Y la Cámara apoyó todo eso. Mucha gente se quedó sin laburo y los impuestos se siguieron pagando. Nos denostaron de tal forma que eso fue lo que a mí me hizo meter en política".

Al ser consultado sobre la gestión del Intendente Pablo Torres, del Frente de Todos, opinó: "Para nosotros no es buena, pero sería entrar en chicanas, o quejarnos y no es mi forma. Creo que lo que tenemos es para aportar y no para denigrar, como nos han hecho a nosotros. Principalmente porque no estamos ni en un extremo ni en el otro, no venimos a agrandar ninguna grieta". "Somos gente de laburo, como la mayoría, tenemos propuestas, nos quejamos pero nos comprometemos, y eso es primordial", concluyó.