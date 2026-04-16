Un grave episodio sucedió en Villa Gesell, donde un adolescente fue detectado con un arma de fuego dentro del Colegio San Martín. El hecho, que trascendió en las últimas horas, ocurrió días atrás y pudo ser controlado sin que se generara una situación de pánico entre los estudiantes.

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Según informaron desde la institución, el joven fue retirado del establecimiento de manera discreta, evitando que sus compañeros advirtieran lo ocurrido. Posteriormente, se aplicaron los protocolos correspondientes en conjunto con las autoridades y se decidió su expulsión, medida que se concretó este martes.

El caso generó una fuerte preocupación entre padres y docentes, especialmente en un contexto de creciente inquietud por situaciones de violencia o amenazas en ámbitos escolares.

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El episodio se da en paralelo a la seguidilla de amenazas de tiroteos registradas en La Plata, Ensenada, Balcarce, La Matanza y Avellaneda donde las autoridades mantienen reuniones para evaluar medidas preventivas ante posibles riesgos y evitar un “efecto contagio”. Tal como se informó, esos casos son investigados bajo la hipótesis de posibles desafíos virales difundidos en redes sociales, aunque no se descarta ninguna línea.

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