Viajar en tren durante la pandemia se convirtió en un verdadero martirio para miles de pasajeros de la provincia de Buenos Aires. Tras un viernes caótico por un corte en las vías del tren Roca, este fin de semana cerraron dos horas la estación Constitución por una amenaza de bomba. Ahora hoy marte, las formaciones del Tren Sarmiento estuvieron abarrotadas de gente.

A un año del comienzo de la pandemia, los usuarios de la línea que une la estación de Moreno con Once no ocultaron la bronca por viajar como "ganado", tal como consideraron en redes sociales. "La culpa la tienen todos los sindicalistas de mier... no respetan los horarios no mandan los trenes se cagan en la gente", señaló a través de Facebook Leonardo Portuguez.

Por su parte, Ruth Beatriz Vignati señalío: "Esto es así siempre. Yo viajo desde el principio de la pandemia y nunca se respetó nada. No culpo a la gente, todos necesitamos trabajar, el tema es que siempre hay problemas con las formaciones, las cancelan, o problemas técnicos o algún accidente. La cuestión es que nunca hay ninguna solución".

En tanto, esta mañana el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, se refirió a los controles en el transporte público de los municipios en fase 2 y afirmó que hay protocolos e inspecciones pero "no se puede controlar una por una a las personas". "Es imposible controlar bondi por bondi”, afirmó el funcionario, quien no se refirió al pésimo servicio en los trenes.