Pese a las tareas de reacondicionamiento realizadas sobre el puente de la Ruta 51, el estado de la calzada volvió a encender señales de alarma.

Ads

Automovilistas y transportistas que utilizan a diario este acceso clave a la ciudad de Ramallo hacia la Autopista Ruta 9, expresan su disconformidad con el deterioro acelerado que impacta directamente en la seguridad vial y la fluidez del tránsito.

El tramo más comprometido se localiza en la subida al puente desde la mano Rosario–Buenos Aires. Allí, el pavimento volvió a ceder y presenta huellones profundos, ondulaciones marcadas y baches de gran tamaño que obligan a los camiones a reducir considerablemente la velocidad. Los conductores de vehículos particulares también se ven forzados a circular con extrema precaución para evitar daños mecánicos y posibles siniestros, según informó La Voz de Ramallo.

Ads

Cabe recordar que en el mes de julio del 2025 la Justicia Federal ordenó a la concesionaria Corredores Viales y Vialidad Nacional intervenir el puente ubicado en el cruce de las rutas 9 y 51. En aquella oportunidad se realizaron tareas en el tramo sobre el puente en sentido Ramallo–Arrecifes, la bajada hacia la Ruta 9 en dirección Buenos Aires–Rosario y la subida desde Rosario.

Sin embargo, a poco más de tres meses de aquellas intervenciones, los baches y deformaciones reaparecieron, dejando al sector en un estado muy similar al previo a las obras y generando dudas sobre la calidad de las reparaciones.

Ads

Puede interesarte