Un arreglo que no arregló nada: Repararon un puente en ruta 9 y a los meses se rompió
La subida al puente de la Ruta 51 en el cruce con Ruta 9 presenta graves baches. La Justicia había intimado en julio pasado a la concesionaria y Vialidad Nacional para que repare el puente.
Pese a las tareas de reacondicionamiento realizadas sobre el puente de la Ruta 51, el estado de la calzada volvió a encender señales de alarma.
Automovilistas y transportistas que utilizan a diario este acceso clave a la ciudad de Ramallo hacia la Autopista Ruta 9, expresan su disconformidad con el deterioro acelerado que impacta directamente en la seguridad vial y la fluidez del tránsito.
El tramo más comprometido se localiza en la subida al puente desde la mano Rosario–Buenos Aires. Allí, el pavimento volvió a ceder y presenta huellones profundos, ondulaciones marcadas y baches de gran tamaño que obligan a los camiones a reducir considerablemente la velocidad. Los conductores de vehículos particulares también se ven forzados a circular con extrema precaución para evitar daños mecánicos y posibles siniestros, según informó La Voz de Ramallo.
Cabe recordar que en el mes de julio del 2025 la Justicia Federal ordenó a la concesionaria Corredores Viales y Vialidad Nacional intervenir el puente ubicado en el cruce de las rutas 9 y 51. En aquella oportunidad se realizaron tareas en el tramo sobre el puente en sentido Ramallo–Arrecifes, la bajada hacia la Ruta 9 en dirección Buenos Aires–Rosario y la subida desde Rosario.
Sin embargo, a poco más de tres meses de aquellas intervenciones, los baches y deformaciones reaparecieron, dejando al sector en un estado muy similar al previo a las obras y generando dudas sobre la calidad de las reparaciones.
