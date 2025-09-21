Un avión de Ethiopian Airlines protagonizó una emergencia aérea que impactó el Conurbano bonaerense. En vuelo hacia Ezeiza, la aeronave declaró “mínimo de combustible” y sobrevoló varias localidades a baja altura, menos de 700 pies (unos 215 metros).

Se trató del vuelo ET506, un Boeing 777-200LR (LR) que partió del aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo, y tenía prevista duración de 2 horas y 32 minutos. Sin embargo, llegó con una demora de 30 minutos, y ese mismo equipo operó el vuelo ET507 con destino a Addis Abeba (capital de Etiopía), cumpliendo con conexiones.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) a las 20:59 hora local, y durante esa fase se cerró el aeropuerto entre las 20:55 y las 21:15 para toda operación.

Según registros de rastreo aéreo, la aeronave pasó sobre localidades como La Plata, General Belgrano, Las Flores, Saladillo, Roque Pérez, Lobos, Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, La Matanza, entre otras.

El punto de altitud más bajo se registró al sobrevolar La Matanza, donde el avión descendió hasta unos 700 pies, aproximadamente 213.36 metros de altura.

Ante el aviso de emergencia, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) activó los protocolos correspondientes; los equipos de salvamento y control terrestre fueron puestos en alerta para garantizar la seguridad del vuelo.

Finalmente, el arribo se concretó sin incidentes mayores: no hubo daño a la tripulación ni a los pasajeros, y las operaciones aeroportuarias se desarrollaron con normalidad tras la emergencia.