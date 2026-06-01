La decisión del Banco Santander de cerrar su sucursal en la ciudad de Dolores encendió las alarmas en la región. Fernando Latorre, Secretario General de La Bancaria Seccional Chascomús, confirmó las dificultades que están padeciendo las entidades de la banca privada.

Ads

El representante sindical indicó que hace diez días les notificaron a los cuatro trabajadores y al gerente que el 14 de agosto cierran las operaciones. Cabe indicar que la entidad bancaria hacia once años que estaba radicada en la ciudad de Dolores. El gerente sería reubicado en Chascomús y tres trabajadores trasladados a Villa Gesell o La Plata.

En declaraciones al programa “AM Show” de FM Sonar 93.9, Latorre expresó su rechazo al ofrecimiento y solicitaron mediante nota una reunión con recursos humanos del Banco “para aclarar y ver algún otro tipo de consideración”. Desde la entidad les manifestaron que el banco se está retirando de todas aquellas ciudades donde no cumplan con cierto número de cantidad de clientes.

Ads

Cabe recordar que hace pocas semanas Banco Provincia reconsideró el cierre de una sucursal en Pedernera, una de las localidades de 25 de Mayo, pero Macro sí cierra desde este mes en Coronel Pringles. Muchos bancos privados están en un proceso de reducción de sucursales como de personal, producto de las cuestiones generales, como el avance tecnológico.

“En ese marco señalaron que, por ejemplo, hoy la mayoría de las transacciones bancarias son a través de las aplicaciones, reduciendo el caudal de personas en las sucursales, producto también de la crisis económica que estamos viviendo desde el comienzo del Gobierno de Javier Milei, donde treinta mil empresas han cerrado y se han perdido 270 mil puestos de trabajo”, comentó.

Ads

Por último, al ser consultado sobre si correría riesgo la sucursal de Santander de Chascomús, dijo que por el momento no poseen ningún indicio pero no se descartaría ante la crisis que se vive.

Puede interesarte