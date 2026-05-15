Tras la protesta de la comunidad de Pedernales, partido de 25 de Mayo, se confirmó que el Banco Provincia continuará operando en la localidad.

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La medida original dispuesta preveía el cierre de la delegación y su absorción por parte de la sucursal de Norberto de la Riestra, otra de las localidades del mismo partido.

Según habían explicado en un principio, la decisión se justificó como parte de un “proceso de reordenamiento de recursos orientado a fortalecer la eficiencia y sostenibilidad del servicio”. Desde el banco aclararon además que no habrá pérdida de puestos laborales.

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No obstante, ahora la continuidad del servicio será posible gracias a un cambio de sede: la institución funcionaría en un nuevo espacio cedido por la Cooperativa Eléctrica, Telefónica, Agua Potable y otros Servicios Públicos.​

El anuncio inicial del cierre respondía, según trascendió de fuentes vinculadas a la casa central, a un factor estrictamente económico: el elevado valor del alquiler del inmueble actual. Las autoridades de la entidad consideraron que el aumento pretendido para la renovación era excesivo en relación con el volumen de operaciones de la localidad.​

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Según publicó 25 digital, con el acuerdo alcanzado con la Cooperativa, el Banco Provincia no solo mantiene su presencia, sino que asegura los recursos fundamentales para los usuarios como lo son, la atención comercial y el funcionamiento del cajero.