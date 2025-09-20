Un trágico accidente sobre la Ruta Nacional 205, a la altura del kilómetro 287, cerca de la localidad de La Nicolasa. Un hombre identificado como Edberto Rodolfo Fuentes, de 67 años y oriundo de Bolívar, perdió la vida tras volcar la camioneta Ford Ranger en la que viajaba solo.

Ads

El siniestro se produjo en medio de un intenso temporal de lluvia que dejó la calzada resbaladiza. Según las primeras hipótesis, las condiciones climáticas habrían sido un factor determinante en el vuelco. El hombre murió en el acto como consecuencia del impacto.

En un hecho casi simultáneo, otro vehículo, un Volkswagen Gol Trend, también despistó en la misma ruta a pocos kilómetros de distancia, aunque en ese caso no se registraron heridos de gravedad entre sus ocupantes.

Ads

Al lugar acudieron rápidamente equipos de emergencia, entre ellos personal policial, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y una ambulancia del servicio 107. El operativo para retirar el cuerpo de la víctima del interior del vehículo fue complejo, mientras que la Policía Científica se presentó en el sitio para efectuar las pericias correspondientes.

Ads