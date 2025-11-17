Un camión mosquito quedó atascado este lunes por la mañana debajo de un puente en la Autopista Panamericana, sobre el Ramal Pilar, y generó importantes demoras en el tránsito rumbo a la Ciudad de Buenos Aires. El episodio se conoció a partir de un video difundido en redes sociales, grabado desde otro vehículo que circulaba por la zona.

Kilómetro 41,5

Camión mosquito impactó contra un puente de Panamericana

Ocurrió sentido a Ciudad de Buenos Aires. Se registran demoras y congestión de tránsito. Se recomienda tomar vías alternativas. pic.twitter.com/EjwGcQdhFl — Pilar a Diario (@pilaradiario) November 17, 2025

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 41,5, en jurisdicción de Pilar, cuando el conductor intentó pasar bajo el puente sin advertir que la altura del transporte –un camión utilizado para mover autos en dos niveles– superaba el límite permitido. Como se observa en las imágenes, uno de los vehículos ubicados en la parte superior fue el que quedó trabado contra la estructura.

A raíz del choque, la circulación en la traza hacia Capital Federal se vio parcialmente reducida y los automovilistas avanzaban con demoras. Personal vial trabajaba en el lugar para liberar el camión y normalizar el tránsito.

