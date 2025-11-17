Un camión mosquito quedó atascado en un puente de Panamericana y generó demoras en Pilar
Un camión quedó trabado bajo un puente en pleno Ramal Pilar. Ocurrió en el kilómetro 41,5 rumbo a Capital. El video del incidente se viralizó en redes.
Un camión mosquito quedó atascado este lunes por la mañana debajo de un puente en la Autopista Panamericana, sobre el Ramal Pilar, y generó importantes demoras en el tránsito rumbo a la Ciudad de Buenos Aires. El episodio se conoció a partir de un video difundido en redes sociales, grabado desde otro vehículo que circulaba por la zona.
El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 41,5, en jurisdicción de Pilar, cuando el conductor intentó pasar bajo el puente sin advertir que la altura del transporte –un camión utilizado para mover autos en dos niveles– superaba el límite permitido. Como se observa en las imágenes, uno de los vehículos ubicados en la parte superior fue el que quedó trabado contra la estructura.
A raíz del choque, la circulación en la traza hacia Capital Federal se vio parcialmente reducida y los automovilistas avanzaban con demoras. Personal vial trabajaba en el lugar para liberar el camión y normalizar el tránsito.
