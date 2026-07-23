Un importante incendio destruyó durante la madrugada de este jueves un camión con semirremolque refrigerado que circulaba por la Ruta Nacional N° 9, alrededor de las 4:28, a la altura del kilómetro 226, en jurisdicción de San Nicolás.

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El vehículo afectado era un camión Iveco Cursor con semirremolque refrigerado, que comenzó a incendiarse por causas que aún no fueron informadas oficialmente. No se registraron personas lesionadas.

La imagen que llamó la atención se produjo horas después del incendio cuando cientos de personas comenzaron a llegar hasta el lugar del siniestro en automóviles de distintos modelos —desde vehículos nuevos hasta otros de mayor antigüedad—, además de motocicletas y bicicletas, con el objetivo de rescatar la carne que había quedado en el camión incendiado, informó FM Stylo. También había gente corriendo por la autopista para intentar alcanzar alguna parte de la carga antes que el resto.

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Una persona que pasó por el lugar en combi señaló que era “impresionante la cantidad de autos que paraban para llevarse la carne” envasada. Además, que en ese momento la Gendarmería sólo “miraba".

En el hecho intervinieron los Bomberos Voluntarios de Ramallo y de la Provincia de Buenos Aires del Destacamento La Emilia, trabajaron en conjunto para combatir las llamas. Durante el operativo fue necesario interrumpir el carril lento de la autopista para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

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Las pérdidas materiales fueron de gran magnitud, ya que el fuego consumió buena parte del semirremolque y de la carga de carne que transportaba, más allá del posterior saqueo.