Abigail Jiménez, la nena de 12 años con cáncer que tuvo que ingresar en brazos de su padre a Santiago del Estero porque no le autorizaban la entrada, llegó en un avión sanitario a Buenos Aires poco antes de las 11.00 y fue trasladada de urgencia desde el aeropuerto de San Fernando hacia el Hospital Austral de Pilar. En este centro de salud sus padres pedirán una segunda opinión respecto a su tratamiento.

La noticia del viaje a Buenos Aires la confirmó Liliana Romero, directora ejecutiva del Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI), de la capital santiagueña, quien explicó que "Abigail está estable en haciendo un tratamiento para estabilizarla. Pero viajó a otro centro de mayor complejidad por pedido de los padres. El Gobernador puso a disposición el avión para llevarlos", indicó al medio local Diario Panorama.

"Me llamó el intendente y me dijo que la corte para no afectar al Gobernador", afirmó el papá de Abigailhttps://t.co/6dq1S4dHNB

— A24.com (@A24COM) November 22, 2020