A poco más de una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires, en Lobos, se esconde una de las joyas arquitectónicas más sorprendentes de la provincia: Castillo La Candelaria, una imponente construcción de estilo europeo que revive el esplendor de la Belle Époque argentina.

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Levantado en 1894 dentro de la histórica Estancia La Candelaria, el castillo combina torres normandas, un portal gótico y refinados detalles barrocos franceses. Sus elegantes salones, bibliotecas, comedores y salas de juego transportan a otra época, mientras que una gran escalera de roble con vitrales franceses conduce a los dormitorios y suites decorados con mobiliario Luis XV y Luis XVI.

Rodeado por más de 100 hectáreas de parques y bosques diseñados por el célebre paisajista Carlos Thays, el predio alberga unas 240 especies de árboles, entre araucarias, cedros, ombúes y palmeras centenarias.

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Pero más allá de su valor histórico y arquitectónico, hoy el castillo se transformó en una experiencia turística integral que combina gastronomía, relax, actividades rurales y hospedaje de lujo.

Té de campo y pastelería artesanal en un castillo francés

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Una de las propuestas más elegidas por los visitantes es el “Domingo de Té”, una experiencia gastronómica que invita a disfrutar una tarde al estilo europeo en medio del campo bonaerense.

La propuesta incluye servicio de té con infusiones calientes, pastelería artesanal, mini pâtisserie francesa, finger sandwiches, frutas de estación y bebidas sin alcohol. Entre las especialidades se destacan alfajorcitos de maicena, scones de queso, tartaletas de frutas, crumble de manzana y bocaditos de lima y chocolate.

La experiencia tiene un valor aproximado de 70 mil pesos por persona.

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Escapada romántica entre historia y naturaleza

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, La Candelaria ofrece una escapada romántica pensada para parejas.

El programa incluye alojamiento para dos personas con pensión completa, botella de espumante, bombones, arreglo floral y late check out. Además, el entorno natural y la atmósfera del castillo convierten la estadía en una experiencia ideal para aniversarios o celebraciones especiales.

Día de campo con asado, folklore y tradición argentina

Otra de las opciones destacadas es la “Experiencia Candelaria”, un día de campo que combina gastronomía tradicional, actividades recreativas y recorridos históricos.

La jornada comienza con una recepción gastronómica y clase de empanadas, seguida por un almuerzo con asado a la estaca, guarniciones y postre. También incluye merienda criolla, degustación de yerbas para mate y actividades especiales como shows folclóricos o destrezas criollas con caballos, según el día.

El programa funciona los fines de semana de 10.30 a 19.00 y tiene un valor cercano a los 96.800 pesos por persona.

Para los que quieran pasar una noche de alojamiento con pensión completa, tiene un valor aproximado de 352 mil pesos por persona por una noche.

Naturaleza, deportes y experiencias para desconectar

Además de las propuestas gastronómicas y el alojamiento, el castillo ofrece actividades recreativas durante toda la semana: tenis, vóley, senderismo, caminatas por el bosque, sala de juegos y cabalgatas.

Los jueves se realizan caminatas nocturnas con linternas, mientras que los sábados y domingos se suman clases de empanadas, charlas históricas, espectáculos folclóricos, degustaciones de vino y shows de destreza ecuestre.

Con su mezcla de historia, lujo y tradición rural, Castillo La Candelaria se consolidó como uno de los destinos más originales y exclusivos de la provincia de Buenos Aires, ideal para quienes buscan vivir una experiencia diferente sin alejarse demasiado de la ciudad.