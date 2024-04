En el partido bonaerense de San Miguel, un club de barrio que desempeña un papel vital en la comunidad, sacando a cientos de jóvenes de la calle, se encuentra ahora en una situación difícil tras recibir una factura de luz por más de un millón de pesos.

El club se encuentra ubicado en la localidad de Muñiz. Las actividades que se desarrollan de mayor envergadura son voley, handball, fútbol infantil, patín artístico, artes marciales, gimnasio de pesas y un natatorio climatizado. El lugar además brinda un espacio de contención para los jóvenes luego de sus actividades escolares.

Marcelo Markic, presidente del Club Muñiz, expresó su sorpresa ante el elevado monto de la factura: "Nos sorprendió mucho el valor, porque no somos una empresa, tenemos un rol social con una cuota de $7 mil".

En una entrevista exclusiva con LANOTICIA1.COM, Markic compartió su impacto al recibir la boleta de luz: "La cifra que recibimos es impactante, veníamos pagando $120.000, luego subimos a $300.000, pero esta última de Edenor nos partió al medio".

Markic detalló la factura recibida: "$1.170.000 para que pague un club de barrio. Nosotros cumplimos con una función social y no se discrimina en este cuadro tarifario, no somos una empresa. No podemos trasladar eso a un producto".

En cuanto a cómo afrontaron el pago de la factura, Markic explicó: "Fue muy difícil juntar el dinero, porque somos un club que tiene una cuota societaria de $7 mil". Además, confirmó que presentaron un amparo en la Justicia.

Markic explicó el impacto de la factura de luz en las finanzas del club: "Hemos recibido una factura de 1.170.000 pesos. Obviamente, todo esto genera un desajuste en la economía institucional porque realmente ese impacto es bastante grande".

En cuanto a las acciones tomadas por la institución, Markic señaló: "Hemos presentado un amparo en la Justicia para que se declare nulo el aumento y se retrotraiga la tarifa. Anteriormente, estábamos en un régimen de tarifa acorde a nuestra condición de club de barrio, pero con los nuevos decretos hemos pasado a ser considerados como grandes clientes".

Markic concluyó destacando el compromiso continuo del club con la comunidad: "El club venía desarrollando mucha actividad social, recibiendo escuelas estatales y jardines de infantes para actividades deportivas. Nuestro compromiso es seguir brindando un espacio seguro y positivo para los jóvenes de San Miguel".