El Instituto Ayelén de Mar del Plata implementará una política de "establecimiento libre de celulares" para todos los alumnos del nivel Secundario a partir de la reanudación de las clases tras las vacaciones de invierno. La medida busca mejorar la concentración, reducir la ansiedad y fomentar la interacción presencial entre los estudiantes.

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La decisión fue comunicada a las familias mediante una nota oficial, en la que la institución explicó que los alumnos deberán entregar sus celulares, relojes inteligentes, tabletas y consolas portátiles antes de ingresar a la primera hora de clases.

Los dispositivos permanecerán apagados o en modo silencioso, guardados bajo llave en la Preceptoría, en cajas especialmente destinadas para ese fin. Los estudiantes solo podrán retirarlos una vez concluida la jornada escolar, por lo que tampoco podrán utilizarlos durante los recreos.

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Vuelven los materiales impresos al aula

El colegio también informó que las clases volverán a desarrollarse con cuadernillos y material impreso, dejando de lado el uso de pantallas durante las actividades escolares. Aunque continuará vigente la plataforma IWALP para tareas, comunicaciones y bibliografía desde el hogar, no estará permitido consultar contenidos digitales dentro del aula.

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Por ese motivo, las autoridades solicitaron a las familias que los estudiantes concurran con todo el material previamente impreso que necesiten para trabajar durante las clases.

Desde el establecimiento señalaron que la iniciativa busca optimizar el rendimiento académico, recuperar los espacios de socialización durante los recreos y disminuir los niveles de ansiedad asociados al uso permanente de dispositivos móviles.

Además, sostuvieron que el objetivo es fortalecer los vínculos entre los estudiantes y generar un ambiente más favorable para el aprendizaje, priorizando el contacto cara a cara por sobre las pantallas.

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Una medida respaldada por la normativa vigente

El Instituto Ayelén explicó que la decisión se encuentra amparada por la Resolución Nº 1593/02 de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que reconoce la autonomía de las instituciones educativas para establecer normas de convivencia y resguardar el entorno de aprendizaje.

Al tratarse de una institución privada, las autoridades del colegio tienen la facultad de definir las condiciones de uso de dispositivos electrónicos dentro del establecimiento, de acuerdo con la normativa vigente.

La iniciativa se conoce además pocos días después de que el Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobara una regulación sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas secundarias municipales, aunque esa normativa alcanza únicamente al sistema educativo municipal.