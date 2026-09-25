El Colegio General Don José de San Martín de Villa Gesell implementará desde el próximo lunes 28 de septiembre un detector de metales en el ingreso de los estudiantes del nivel secundario.

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Según informó el medio MinutoG, la institución comunicó la nueva modalidad a las familias y explicó que se establecerá un procedimiento específico para agilizar los controles y garantizar el normal ingreso al establecimiento.

La medida se implementará ante la posibilidad de que los estudiantes puedan ingresar con armas, de acuerdo con la información difundida sobre la decisión de la institución. Desde hace un tiempo, además, los alumnos deben llevar sus útiles en mochilas transparentes.

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Cómo será el control

Al momento de ingresar al colegio, los estudiantes deberán colocar sus pertenencias en una bandeja ubicada junto al detector de metales.

Entre los objetos que deberán dejar allí se encuentran llaves, celulares, botellas de agua, útiles y las mochilas transparentes, además de cualquier otro elemento que pueda activar el dispositivo.

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Una vez que hayan depositado sus pertenencias, los alumnos deberán atravesar el detector de metales para completar el control.

Posteriormente, retirarán nuevamente sus objetos de la bandeja y se dirigirán a la formación correspondiente.

Piden evitar elementos metálicos innecesarios

Desde el establecimiento solicitaron a las familias que los estudiantes concurran evitando aros, pulseras y otros objetos metálicos que no sean indispensables para la jornada escolar.

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El objetivo es reducir la cantidad de elementos que puedan activar el detector y, de esa manera, agilizar el ingreso de los alumnos.

"Contar con los elementos indispensables y respetar este procedimiento permitirá agilizar el ingreso y favorecer una jornada escolar segura y ordenada", señala el comunicado enviado por la institución a las familias.

Desde el Colegio General Don José de San Martín también agradecieron el acompañamiento y compromiso de la comunidad educativa frente a la implementación de esta nueva modalidad de ingreso.