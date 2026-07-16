Los festejos por la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial estuvieron a punto de terminar en una tragedia en Coronel Pringles, donde un conductor con alcoholemia positiva embistió a una camioneta en la que viajaba una pareja junto a sus dos hijos menores.

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Según publicó el diario local elorden.com, el siniestro en la intersección de Avenida 25 de Mayo, Dorrego y Pellegrini, en pleno centro de la ciudad.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, una Ford F150 Raptor, conducida por Pedro Joaquín Gotta, impactó contra el lateral derecho de una Renault Duster manejada por Maximiliano Erro Velázquez, quien circulaba acompañado por su esposa y sus dos hijos.

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Como consecuencia del fuerte choque, la Raptor perdió el control, subió a la vereda, destruyó un macetón, dañó el frente de un comercio y terminó impactando contra una columna de alumbrado público, que quedó peligrosamente inclinada y debió ser intervenida de urgencia por una cuadrilla de la Cooperativa Eléctrica.

El episodio generó momentos de tensión entre quienes celebraban el triunfo de la Selección en la zona. Varios vecinos increparon al conductor de la camioneta y se produjeron golpes de puño, por lo que la Policía debió intervenir para evitar que la situación escalara.

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Personal de la Guardia Urbana realizó los controles de alcoholemia a ambos conductores. El conductor de la Duster dio resultado negativo, mientras que Gotta registró 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre y 1,17 en la contraprueba. Como consecuencia, le retuvieron la licencia de conducir, labraron la infracción correspondiente y secuestraron preventivamente ambos vehículos.

Horas después del hecho, la esposa de Erro Velázquez y madre de los dos menores compartió un mensaje en redes sociales, en el que cuestionó la conducta del automovilista.

"¿Era necesario salir a manejar a tanta velocidad y totalmente alcoholizado? Nos arruinaste en cuestión de segundos. La camioneta destrozada, mis hijos golpeados, no paraban de llorar de semejante susto", expresó.

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En el mismo mensaje, la mujer agradeció la rápida asistencia de los vecinos, la Policía, el personal de la ambulancia y la Guardia Urbana, aunque remarcó que "el susto no se los saca nadie".