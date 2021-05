El Padre Rufino Giménez Fines, cura párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de la ciudad bonaerense de Campana, sorprendió este jueves al asegurar durante su homilía que seguirá dando misa, de hasta 20 personas y respetando el orden de llegada. "Mañana es posible que llueva o haga mucho frío, por lo que la misa es posible que la demos dentro del templo… si nos llevan presos, que también pongan presos a todos los que estuvieron con Tinelli", señaló el religioso en relación al polémico programa de apertura de "Showmatch" emitido el lunes por canal 13.

Sin embargo, luego de la celebración, Alberto Fernández anunció por cadena nacional la entrada en vigor de un aislamiento estricto por nueve días a partir del sábado en las zonas de mayor riesgo epidemiológico. Esto hizo cambiar la postura del eclesiástico que, consultado por LaNoticia1.com, adelantó que desde la parroquia acataremos totalmente las medidas dispuestas por el presidente". No obstante, reclamó que las restricciones "sean para todos, incluido el programa de Tinelli y las fiestas clandestinas" y "que no se persiga u oprima solamente a algunos sectores".

"Eso que dije sobre ShowMatch lo expresé durante la misa y antes del anuncio del Gobierno, por lo tanto, si el presidente dice que hay que suspender todo, suspendermos todo. Anoche escuché la cadena nacional y nosotros vamos a acatar todas las medidas. Estamos totalmente conscientes de que tenemos que cuidarnos. Y eso es lo que estoy reflexionando con la feligresía. La salud es lo más importante en este momento. Aquí está en juego la vida. Una misa puede suspenderse y celebrarse más adelante pero la vida no puede esperar", aclaró ante nuestros micrófonos.

Sin embargo, el cura consideró que "no solo la Iglesia tiene que cumplir las restricciones": "Acá se tiene que igualar a todo el mundo. En todo este tiempo hemos visto fiestas clandestinas, vecinos que se juntan todos los días y hasta programas de televisión donde no cumplen los protocolos". "Tenemos que igualar a todos, la Policía tiene que cuidar a todos los sectores. No sirve de nada impedir una celebración de misa si después con otros casos miran para el costado. me parece que hay mucha confusión en este aspecto", añadió Giménez Fines.

En ese contexto, el párroco se refirió al caso ocurrido a principios de mayo en Almirante brown, cuando la Policía Bonaerense quiso interrumpir una misa al aire libre y el cura lo evitó citando al gobernador Axel Kicillof. "Yo quisiera que el Gobierno y la Policía iguale a todos a la hora de cuidar. Y no reprender y orpimir solamente a ciertos sectores. El virus no elige ni al rico ni al pobre. No elige ni al obispo, ni al sacerdote, ni al conductor de televisión ni al presidente. Acá tenemos que acatar lo que dice el presidente a nivel nacional", analizó el religioso.

Por último el cura recordó que "estamos ante una situación gravísima, que es una pandamia". "Yo aplaudo y felicito esta medida que anunció el presidente, porque hemos visto gente que ha fallecido por coronavirus y atrás queda toda una familia que sufre. Esto es una cosa muy seria. Pero todos debemos tomar consciencia. Todos los sectores tenemos que tomar dimensión de lo que ocurre. Acá no hay partidos ni de un lado ni de otro. Acá esta en juego la vida de los argentinos", concluyó el Padre, quien llamó a "tomar consciencia y cuidarse".