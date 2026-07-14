En plena disputa del Mundial de fútbol 2026, el diputado bonaerense de Fuerza Patria, Ariel Archanco, reavivó el debate sobre la Televisión Digital Abierta (TDA) al reivindicar el sistema impulsado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, luego del aumento en la demanda de antenas para seguir los partidos con menor demora que las plataformas de streaming.

Ads

Puede interesarte

El legislador camporista compartió en sus redes sociales distintas publicaciones que reflejan el crecimiento en las búsquedas de antenas TDA y sostuvo que el fenómeno demuestra la vigencia de esa política pública.

"Durante este Mundial, se disparó la demanda por la antena de la TDA hasta un 2.112% para poder ver los partidos en HD y sin delay, demostrando una vez más el valor de las políticas públicas hechas para todas y todos los argentinos. Lo viejo funciona y si fue creado por Cristina Fernández de Kirchner más todavía", expresó.

Ads

📡 Durante este mundial, se disparó la demanda por la antena de la TDA hasta un 2112% para poder ver los partidos en HD y sin delay, demostrando una vez más el valor de las políticas públicas hechas para todas y todos los argentinos 🇦🇷



Lo viejo funciona 😉 y si fue creado por… pic.twitter.com/cvj7tNDjSO — Ariel Archanco (@ArielArchanco) July 14, 2026

Según datos difundidos por Mercado Libre, el mayor pico de interés se registró el 29 de junio, cuando las búsquedas de antenas crecieron 2.112% respecto de la semana previa al inicio del torneo, que comenzó el 11 de junio y se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

La plataforma también detectó un incremento del 101% en las consultas por proyectores, impulsado por quienes buscan acondicionar sus hogares o espacios compartidos para seguir los encuentros de la Selección argentina, que este miércoles enfrentará a Inglaterra por las semifinales.

Ads

Especialistas explican que el principal beneficio de la TDA es su baja latencia. Mientras las transmisiones por streaming pueden acumular entre 15 y 40 segundos de demora, la señal recibida mediante antenas digitales presenta apenas unos pocos segundos de diferencia respecto de la transmisión original.

En comparación, la televisión por cable registra un retraso de entre 5 y 9 segundos, la televisión satelital entre 6 y 12 segundos, mientras que algunas aplicaciones pueden llegar hasta 45 segundos de demora.

La Televisión Digital Abierta comenzó a implementarse en Argentina en 2009, tras un acuerdo entre los entonces presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva para adoptar el estándar ISDB-Tb, con el objetivo de ofrecer acceso gratuito a señales de televisión en alta definición en todo el país.

Ads

En este contexto, las antenas recuperaron protagonismo entre los fanáticos del fútbol. Las antenas internas, recomendadas para zonas urbanas, se consiguen desde $11.000, mientras que las externas, sugeridas para áreas más alejadas por ofrecer una recepción más estable, tienen valores que van desde $23.600 hasta casi $90.000 según el modelo y sus accesorios.