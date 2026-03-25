Suipacha vivió el pasado fin de semana la puesta en marcha del primer Festival del Alfajor, un evento que congregó a más de 40 productores de alfajores.

Ads

Allí, el emprendimiento “Mencantó”, de la localidad de Temperley, Lomas de Zamora, que se dedica a la elaboración de alfajores artesanales, se llevó el premio al mejor de todos en Suipacha.

El intendente Juan Luis Mancini encabezó el acto de entrega de premios a los productores ganadores de las distintas categorías del concurso.

Ads

La empresa está a cargo de Carina Chirino, que elabora sus propios alfajores artesanales en su taller. Con mucha emoción recibieron el primer puesto del primer festival que se organizó en esa localidad: "Salimos campeones de Suipacha, ganamos la copa, estamos muy felices", fueron las primeras palabras de Chirino tras recibir la grata noticia de ser los mejores del festival.

“Mencantó” ya se ha consagrado en el Campeonato Argentino del Alfajor en Avellaneda, en la categoría de Mejor Alfajor Artesanal. "Fue realmente impensado porque fuimos al festival para apoyar ya que era su primera edición, con un jurado que no conoce nuestro alfajor y salimos campeones. Tengo una felicidad enorme", relató sobre este concurso que los vuelve a poner en la cima.

Ads

El concurso contaba con varias categorías: mejor alfajor de chocolate negro, chocolate blanco, de dulce de leche, de fruta, y el de autor que se lo llevó la empresa familiar de Temperley y fue lo que los consagró campeones de todo el festival.

En esta oportunidad se ganó el campeonato con la creación del alfajor que denominó "Nikito", que es una delicia artesanal que contiene un cremoso de chocolate blanco, salsa marroc y bañado con chocolate con leche, según publicó La Unión.

Todos los ganadores

Mejor chocolate negro

Ads

* Bronce: Dal Mío Cuore

* Plata: Punto y Coma

* Oro: Origen Patagonico

Mejor Chocolate Blanco

* Bronce : Puerto Tentación

* Plata: Alfajores Po!

* Oro: Punto y Coma

Mejor Dulce de Leche:

Bronce: Alfajores Tass

Plata: Alfajores Marian

Oro: Zendem

Mejor alfajor de Fruta

* Bronce: Arequero

* Plata : Mikita

* Oro Kanela

Mejor alfajor de Autor :

* Bronce : Zendem

* Plata Origen Patagonico

* Oro Mencanto

Ganador mejor alfajor de Suipacha

* TUSTY