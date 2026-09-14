Nicolás Malinovsky, ingeniero electricista y especialista en el sector nuclear, cuestionó el reciente cambio de discurso del Gobierno de Javier Milei sobre la soberanía de las Islas Malvinas y vinculó esa postura con el escenario geopolítico y los intereses de Estados Unidos sobre los recursos estratégicos de la Argentina.

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En declaraciones a Radio Provincia, el autor de Crítica de la Energía Política sostuvo que la cadena nacional del pasado 3 de septiembre representó un intento del Gobierno de recuperar la bandera de la soberanía después de comprobar el peso que mantiene la cuestión Malvinas en la sociedad argentina.

Malinovsky vinculó ese escenario con lo ocurrido durante el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de Fútbol y afirmó que el Ejecutivo habría advertido allí “cómo caló profundamente el sentimiento argentino sobre Malvinas”.

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Sin embargo, cuestionó el cambio de discurso y lo comparó con la estrategia adoptada por la última dictadura militar. “Disputar nuevamente la soberanía de nuestros recursos y mares presenta un giro similar al que hizo Galtieri en el 82”, sostuvo, al señalar que hasta ahora la administración libertaria no había objetado el accionar del Reino Unido en el Atlántico Sur.

El especialista también relacionó el nuevo posicionamiento con los intereses de Estados Unidos. Según planteó, “Milei intenta subirse a esta agenda tras un dicho de Trump sobre que Estados Unidos podría llegar a intervenir”, situación que, consideró, “nos pone en una situación peligrosa”.

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En esa línea, Malinovsky sostuvo que la disputa por Malvinas debe analizarse dentro de una estrategia más amplia de Estados Unidos para recuperar influencia y garantizar el acceso a recursos considerados estratégicos, especialmente ante el crecimiento de la demanda de minerales críticos vinculados a la inteligencia artificial, los centros de datos y la industria militar.

También cuestionó las condiciones planteadas por Estados Unidos para sus inversiones en la Argentina. Afirmó que Washington reclama garantías de inversión y seguridad jurídica para empresas norteamericanas en igualdad de condiciones con las nacionales, al tiempo que busca limitar acuerdos con Rusia y China.

Por ese motivo, el especialista rechazó que el cambio de postura del Gobierno responda exclusivamente a una cuestión de soberanía sobre las islas. “Este no es un giro por la soberanía de Malvinas, sino todo lo contrario”, afirmó, y sostuvo que las decisiones oficiales implican una cesión de control sobre recursos estratégicos.

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Según su análisis, desde la llegada de Milei al Gobierno “tenemos más de 15 acuerdos que profundizan la entrega de soberanía de nuestros recursos”.

Finalmente, Malinovsky remarcó la importancia estratégica de las Malvinas más allá de la cuestión territorial. “Tenemos grandes recursos de petróleo. Malvinas es la puerta de entrada a la Antártida y un punto estratégico entre el Atlántico y el Pacífico ante un eventual enfrentamiento entre Estados Unidos y China”, concluyó.