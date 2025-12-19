En el marco del lanzamiento de la temporada de verano y del Operativo De Sol a Sol 2025-2026, el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetsky, puso el foco en el rol del Estado provincial y destacó el acompañamiento del gobernador Axel Kicillof en un contexto nacional “difícil” para los municipios.

“Contar con un gobierno provincial presente, con ministros que atienden el teléfono y se ponen al lado de los intendentes para resolver los problemas de todos los días, es algo para agradecer”, afirmó el jefe comunal durante el acto realizado este jueves en la costa bonaerense.

Wischnivetsky, intendente del distrito de Mar Chiquita, remarcó que los municipios son “la primera ventanilla del Estado” y señaló que, frente a un Gobierno nacional “que se corre de sus obligaciones constitucionales”, el respaldo de la Provincia resulta clave para sostener la gestión local.

Durante su mensaje de bienvenida, el intendente también destacó el crecimiento del distrito. Según precisó, Mar Chiquita fue el tercer municipio de la provincia de Buenos Aires que más creció en el último intercenso, un dato que —subrayó— obliga a redoblar el trabajo para generar oportunidades y empleo para los vecinos.

En ese sentido, explicó que a lo largo del año el municipio impulsó torneos internacionales, congresos provinciales y distintas actividades con el objetivo de posicionar al distrito como destino turístico y fortalecer la llegada de visitantes durante la temporada de verano.

El acto contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; y el ministro de Transporte, Martín Marinucci, además de autoridades policiales, intendentes de la región y representantes de distintos organismos provinciales.

La presentación del Operativo De Sol a Sol marca el inicio formal del dispositivo provincial de seguridad, salud y transporte que se desplegará en todos los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires durante el verano 2025-2026. La actividad pudo seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del Gobierno bonaerense.