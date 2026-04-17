El sujeto, de 29 años de edad, es un ex efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires exonerado en 2024 quien se encontraba prófugo desde diciembre tras ser identificado como el autor material de una estafa bajo la modalidad "cuento del tío".

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La investigación comenzó el 11 de diciembre de 2025, cuando una vecina de Los Toldos (Partido de General Viamonte), de 68 años, denunció haber sido engañada por un sujeto que se hizo pasar por su sobrino.

Bajo la falsa promesa de un “cambio de billetes”, la mujer entregó en su propio domicilio la suma de 17.600 dólares, 2.500 reales y un lote de joyas de oro de alto valor (relojes, pulseras y anillos). Además, los estafadores lograron que la víctima realizara una transferencia por 1,5 millones de pesos a través de la aplicación Cuenta DNI.

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Tras un exhaustivo análisis de cámaras de seguridad y reconocimientos fotográficos, los detectives establecieron que el ex policía cumplía el rol de “contador” de la banda ya quien era el que se presentaba en los domicilios para retirar el botín, informó Junín 24.

En diciembre pasado, la policía ya había allanado domicilios vinculados al ex oficial, pero el sujeto lograba evadir a la justicia hasta esta semana. A raíz de tareas de inteligencia criminal, la DDI localizó su escondite en una vivienda de calle Félix de Azara, en Junín. Con una orden de allanamiento en la urgencia avalada por la UFIJ N° 4, los efectivos irrumpieron en el lugar y concretaron la detención del prófugo.

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Durante la requisa, se halló un revólver Smith & Wesson calibre .38 con 11 municiones y cuatro plantas de marihuana por un total de 7,233 Kg.

Por el hallazgo de la droga, fue aprehendido el dueño de la vivienda, un hombre de 40 años de edad, por infracción a la Ley 23.737. Por su parte, el ex policía enfrenta ahora una acumulación de causas graves: Estafa, Tenencia Ilegal de Arma de Fuego y Encubrimiento.

Finalmente fue trasladado a sede fiscal para prestar declaración indagatoria, mientras la justicia investiga si la banda participó en otros hechos similares ocurridos recientemente en el noroeste bonaerense.