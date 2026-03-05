El ex mediocampista de River Plate, de 43 años, se sumó de manera oficial al espacio violeta. La incorporación fue anunciada junto al vicepresidente del Senado bonaerense, Gonzalo Cabezas, y la coordinadora distrital Daiana Hergert, quienes le dieron la bienvenida destacando su trayectoria y compromiso.

Ahumada tuvo su etapa más destacada en River, hasta su retiro del ámbito profesional en All Boys, en 2014. Además, hoy es empresario de la construcción en el distrito de la segunda sección decidió dar un paso hacia la participación política activa.

Desde el espacio indicaron que es “una gran persona con una importante trayectoria en el mundo futbolístico y un reconocido empresario de la construcción”.

“Su experiencia, disciplina y compromiso son valores que enriquecen este espacio y fortalecen nuestro proyecto”, resaltaron.

Además, expresaron: “Celebramos que personas con vocación de trabajo y compromiso por los ciudadanos de Zárate decidan sumarse con su aporte para construir una ciudad con más oportunidades, desarrollo y futuro”.

