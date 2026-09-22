El Gobierno designó a Pablo Di Liscia como nuevo titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, informó el Ministerio de Salud, del que depende el área.

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El cambio se produce tras la renuncia de Alejandro Vilches, en medio del debate por los recursos destinados a discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027 y la prórroga de la emergencia en el sector.

Salud indicó que Di Liscia tendrá como prioridades mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control de la Secretaría y administrar sus recursos de manera eficiente.

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El Ministerio también anticipó que el nuevo funcionario continuará con la auditoría de las pensiones por invalidez laboral. Según explicó, ese proceso apunta a identificar irregularidades y detectar beneficios que hayan sido otorgados de manera fraudulenta. Se trata de los objetivos anunciados para la revisión, cuyos resultados no fueron detallados en el comunicado.

Entre 2017 y 2019, Di Liscia presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires. El Ministerio señaló que, durante ese período, la obra social brindaba cobertura a más de 2,2 millones de afiliados.

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Antes de su paso por IOMA, se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y como director general de Control de Gestión en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según la presentación oficial, cuenta además con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado.

Cabe recordar que Vilches presentó su renuncia el lunes en una nota dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones. El funcionario atribuyó su decisión a “razones estrictamente personales” y señaló que dejaba el cargo de manera inmediata. Había asumido al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad el 23 de enero de 2026.

Alejandro Vilches, el funcionario renunciante

Su salida se conoció mientras el Congreso debate la prórroga de la emergencia en discapacidad y el proyecto de Presupuesto 2027, que propone cambios en las pensiones, las prestaciones y sus mecanismos de actualización y financiamiento. Esos artículos recibieron cuestionamientos de la oposición y de legisladores aliados al Gobierno.

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Vilches había participado días antes en una reunión de la Comisión de Discapacidad de Diputados, donde respondió preguntas sobre la situación del sector. En su nota de renuncia no vinculó la decisión con el proyecto presupuestario.