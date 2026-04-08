Axel Kicillof participó de una entrega de viviendas en el partido de Adolfo Gonzales Chaves donde aprovechó para apuntar contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito a través de la compra de diferentes propiedades.

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En el marco de una crítica a la gestión libertaria que defiende al libre mercado y la no intervención del Estado, dijo: “El mercado es ser libre. Y bueno, libre de ir a comprarte una casa si necesitás. Vimos ahora a un funcionario nacional que está lleno de libertad y lleno de propiedades. Pero no es la realidad de todos. La realidad del laburante, de la familia trabajadora, del comerciante, del empresario pyme, que no puede acceder y que el mercado no le resuelve. No le resuelve la vivienda, no se puede comprar la casa. Labura, labura, se esfuerza, se capacita. Tiene a veces varios miembros de la familia juntados y no alcanza para comprarse la casa propia. Y no hay caso. Entonces el mercado no funciona bien”.

Y agregó: “La libertad de comprar es libertad para el que tiene plata, entonces, ¿cómo va a ser eso libertad? ¡Me da bronca que le llamen a eso libertad!”.

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Kicillof presenció en De la Garma, una localidad de 2 mil habitantes, el acto de entrega de las llaves de nuevas viviendas destinadas a personal policial que abonarán a través de cuotas mensuales.

Por su parte la intendenta radical Lucía Gómez, destacó: “En este contexto en que las necesidades crecen y los recursos son cada vez más limitados, las nuevas viviendas y el equipamiento recibido en materia de salud y educación dan un gran impulso a nuestro distrito”. A su vez, manifestó: “Esta jornada es una muestra de que la Provincia y el municipio eligen el diálogo para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

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Las 10 nuevas casas forman parte de un proyecto de desarrollo urbano en la localidad de De La Garma, donde la Provincia ya entregó otras 10 viviendas, para generar oportunidades de arraigo en el distrito. Mediante una inversión de $409 millones, las casas construidas por la Caja de Retiros de la Policía provincial cuentan con dos dormitorios, cocina comedor y lavadero.

Durante la jornada, Kicillof entregó una ambulancia de alta complejidad -la Nº429 desde que se inició la gestión- para dar respuesta a pacientes en estado crítico y puso en funcionamiento una combi 0 kilómetro para el transporte escolar de estudiantes de diversas escuelas del distrito. Asimismo, se hizo entrega de un camión de caja abierta para la gestión de residuos sólidos urbanos, y de indumentaria y materiales para los y las trabajadoras del municipio.