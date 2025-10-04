En el escenario principal de los Juegos Deportivos Nacionales Evita ubicado frente al skate park se realizó este viernes la ceremonia de clausura de la competencia que contó con la presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli, quien remarcó cómo estos juegos "promueven el deporte, la salud y la integración en un lugar único como Mar del Plata".

“Lo más importante es que ustedes se lleven está experiencia y la utilicen para superarse y para desarrollar y transmitir los valores del deporte”, sostuvo, y también ponderó a los Evita como "un gran semillero del cual surgieron casi un 40 por ciento de los chicos que nos representaron en los últimos Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025".

Además, en el marco de su visita a Mar del Plata, Scioli, acompañado por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, hizo entrega de material deportivo a 11 clubes del partido de General Pueyrredón. Las instituciones que recibieron estos apoyos fueron: Club Peralta Ramos, Club San Lorenzo, Club Mitre, Polideportivo Las Heras, Gimnasio de boxeo del Sindicato de Guardavidas y Afines, Club Cadetes, Club Urquiza, Deportivo Huracanes, Los Vikingos y Club San José.

El Secretario entregó la Copa Juego Limpio a la provincia de Mendoza que, con 44 puntos, fue elegida por los jefes de delegaciones y coordinadores de cada disciplina en un novedoso y participativo sistema de elección. La Copa es un verdadero clásico de la competencia y premia a la provincia que mejor representó los valores de los Evita como el respeto, el compañerismo, la camaradería y la solidaridad.

En tanto, también debutó el concurso de la mejor mascota de la edición 2025 y el ganador fue Qiri, un quirquincho que representa a la provincia de Salta.

Del acto participaron los abanderados de todas las provincias y la bandera argentina la portó Julián Pinzas, medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 en la disciplina de karate.

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita, de los que participan más de 6 mil jóvenes menores de 17 años, tendrán este sábado su última jornada de competencia para definir a la provincia ganadora del medallero 2025.