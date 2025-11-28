Un fuerte estado de alarma se generó en las últimas horas dentro de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), luego de que circularan mensajes intimidatorios que aludían a la posibilidad de un ataque violento en distintas facultades, a manos del grupo neonazi 764, el mismo que amenazó otras universidades como la de Tres de Febrero.

Las autoridades universitarias y organismos de seguridad provincial activaron protocolos preventivos y ya se encuentran trabajando para identificar el origen de las amenazas.

El vocero de la Universidad de La Plata, Gonzalo Albín, sostuvo que la amenaza "sorprendió a todos" y que, apenas llegó a los distintos correos electrónicos, hicieron la denuncia.

"Fue enviado a un listado medio azaroso porque no ha recaído en oficinas académicas y administrativas de nuestras 17 facultades, ha llegado aquí al edificio de la Presidencia del rectorado, a distintas oficinas y lo que hicimos fue a hacer la denuncia policial", precisó Albin.

Según detalló, "ya tomó cartas en el asunto el juzgado federal 1, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla y nosotros hemos tomado todas medidas precautorias con toda la guardia edilicia de la Universidad de La Plata más la Policía Bonaerense y Federal estableciéndose en las distintas facultades y dependencias".

Ante la viralización del contenido, la Presidencia de la Universidad dio intervención inmediata a la Prosecretaría de Bienestar Universitario, a las unidades académicas potencialmente afectadas y a las fuerzas de seguridad con competencia en el distrito.

En tanto, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, junto con áreas especializadas en delitos informáticos, inició una investigación para determinar si se trata de una intimidación real o de una maniobra destinada a generar pánico.

Por el momento, no se informó públicamente sobre la existencia de riesgos concretos, aunque se reforzó la presencia de personal de seguridad en los accesos y espacios comunes de varias facultades.

Desde la UNLP se comunicó a la comunidad educativa que se están tomando “todas las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad y el normal funcionamiento de las actividades académicas”, al tiempo que se solicitó evitar la difusión de información no verificada para no profundizar la alarma entre los estudiantes.