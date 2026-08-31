Un histórico periodista de San Nicolás se suma a Cosa Cierta, el nuevo medio que apuesta por radio y streaming
Pablo González, con más de cuatro décadas de trayectoria en los medios locales, encabezará nuevos ciclos de radio y streaming desde este lunes.
El histórico periodista de San Nicolás Pablo González se suma a Cosa Cierta, un nuevo medio de comunicación de la ciudad que apuesta por integrar radio, streaming y contenidos periodísticos.
Desde este lunes, González estará al frente de “De Regreso”, que se emitirá de lunes a viernes de 16.00 a 18.00 por 102.9 Cosa Cierta. El programa tendrá como eje la actualidad de la jornada, con entrevistas, análisis, opinión y el repaso de las principales noticias de San Nicolás y la región.
La propuesta se extenderá también al streaming. Los martes a las 20 conducirá “El Otro Yo”, un ciclo de entrevistas que buscará conocer una faceta diferente de figuras y personalidades locales y nacionales, combinando sus historias personales con los temas de actualidad.
Los jueves a las 19.00 será el turno de “Siete Días”, un resumen semanal de los principales acontecimientos de San Nicolás, que incluirá entrevistas en vivo, informes, investigaciones y opinión.
La llegada de González representa además una nueva etapa para un periodista con más de 40 años de trayectoria, iniciada en 1984. A lo largo de su carrera pasó por distintos medios de San Nicolás y la región, entre ellos El Norte, LT 24 Radio San Nicolás y Radio U.
También tuvo una extensa trayectoria en televisión durante la denominada época dorada de Cablevisión San Nicolás, donde condujo durante más de 20 años programas como “San Nicolás Debate” y “Debate Abierto”.
Actualmente conduce “Pablo Sin Vueltas” por FM 88.7 Radio City San Nicolás. Desde este lunes sumará una nueva experiencia profesional junto a Cosa Cierta, con una propuesta que busca combinar radio, streaming, entrevistas y análisis de la actualidad.
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