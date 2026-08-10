Un hombre fingía necesitar un respirador para pedir dinero a los pasajeros del Tren Sarmiento pero llevaba un parlante
El hombre aseguraba padecer una enfermedad respiratoria, decía necesitar ayuda para alimentar a sus hijos y ofrecía mostrar documentación médica. El final del video mostró qué llevaba realmente.
Un video muestra a un hombre recorriendo los vagones del Tren Sarmiento y pidiendo dinero a los pasajeros con un particular relato. Asegura tener una enfermedad respiratoria y necesitar un respirador para poder vivir.
El hombre se presenta como Daniel, tiene 42 años y dice ser maestro pastelero. Durante su recorrido cuenta que atraviesa una difícil situación económica y que necesita ayuda para comprar comida para sus hijos.
También asegura tener medicamentos, un diagnóstico médico, DNI y un Certificado Único de Discapacidad (CUD), y ofrece mostrar la documentación para respaldar su historia.
“Con una pequeña moneda como para poder darle un plato de comida a mis hijos”, les dice a los pasajeros.
Pero el momento que más llamó la atención ocurre al final del video, cuando vuelve a hablar del supuesto respirador y muestra el dispositivo que llevaba consigo. Según se observa en las imágenes, se trataba de un parlante.
El video generó reacciones en redes sociales por la particular forma utilizada para pedir dinero dentro del tren.
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