Un video muestra a un hombre recorriendo los vagones del Tren Sarmiento y pidiendo dinero a los pasajeros con un particular relato. Asegura tener una enfermedad respiratoria y necesitar un respirador para poder vivir.

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El hombre se presenta como Daniel, tiene 42 años y dice ser maestro pastelero. Durante su recorrido cuenta que atraviesa una difícil situación económica y que necesita ayuda para comprar comida para sus hijos.

También asegura tener medicamentos, un diagnóstico médico, DNI y un Certificado Único de Discapacidad (CUD), y ofrece mostrar la documentación para respaldar su historia.

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🚨 Insólito en el Tren Sarmiento



Un hombre recorría los vagones pidiendo dinero y aseguraba necesitar un respirador por una enfermedad respiratoria.



🎥 Al final del video muestra qué llevaba realmente: un parlante. pic.twitter.com/Zktps8v3QV — LaNoticia1.com (@lanoticia1) August 10, 2026

“Con una pequeña moneda como para poder darle un plato de comida a mis hijos”, les dice a los pasajeros.

Pero el momento que más llamó la atención ocurre al final del video, cuando vuelve a hablar del supuesto respirador y muestra el dispositivo que llevaba consigo. Según se observa en las imágenes, se trataba de un parlante.

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El video generó reacciones en redes sociales por la particular forma utilizada para pedir dinero dentro del tren.