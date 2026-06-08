Un hombre fue denunciado y detenido luego de golpear a un adolescente de 14 años en la puerta del colegio católico privado Nuestra Señora de La Asunción, ubicado en la calle Rodrigo de Triana, en el partido bonaerense de San Miguel. El menor sufrió un corte en la cabeza y debió recibir asistencia.

Ads

Según el relato del padre del chico agredido al medio local Diario Efecto, todo comenzó a partir de un conflicto entre estudiantes. “El hijo de este hombre se burló el día anterior de una compañerita que había perdido a su mamá. Un grupo de chicos, entre los que estaba mi hijo, se lo recriminó”, contó.

El adulto también describió el momento de la agresión. “Yo dejé a mi hijo en la esquina de Balbín y al ratito veo que se armó una pelea, por lo que me acerco sin saber que era él al que le habían pegado”, relató. Y agregó que en ese momento “el agresor, su mujer y otros familiares estaban totalmente sacados, tenían palos, gritaban e insultaban”.

Ads

Un testigo confirmó que el hombre intervino directamente en la pelea entre menores. “Como vio que su hijo estaba perdiendo, se metió y le pegó una piña en la cabeza al nene”, señaló.

En el lugar intervino la Policía local, que detuvo al agresor, quien quedó a disposición de la Justicia tras la denuncia. Desde la institución educativa no se emitió, hasta el momento, ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido.

Ads