Una pareja que compró una tortilla para cenar en un local de la ciudad de La Plata, terminaron con una fuerte intoxicación y debieron ser internados.

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Tras ingerir el alimento, que había sido adquirido en un comercio de la zona de Plaza Rocha, al poco tiempo empezaron a experimentar síntomas intensos: náuseas, malestar general y ganas de vomitar.

Luego de ello ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital San Martín, donde quedaron internados bajo observación. Mientras la mujer evolucionó favorablemente y logró recuperarse, el estado del hombre -que tenía problemas coronarios- se agravó y en la noche del miércoles falleció.

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Los primeros estudios médicos arrojaron la posible presencia de salmonella, una bacteria que provoca infecciones gastrointestinales y que puede resultar especialmente peligrosa en pacientes con enfermedades preexistentes.

Este viernes, el área de Bromatología de la municipalidad platense llevó adelante una inspección en Confitería “La Ideal”, ubicado en diagonal 73 y 3, lugar donde fue adquirido el alimento. Según medios platenses, el comercio fue clausurado.

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En un comunicado, el establecimiento gastronómico aclaró: “Las autoridades verificaron que nuestro equipo cuenta con todas las libretas sanitarias al día y que cumplimos estrictamente con todos los protocolos de higiene y manipulación de alimentos. El resultado de la inspección fue concluyente: está todo en perfecto orden y el origen de este problema NO provino de nuestras instalaciones. Desmentimos categóricamente cualquier noticia que nos vincule con este caso. En La Ideal, nuestra prioridad absoluta siempre fue y seguirá siendo la calidad de nuestros productos y la salud de quienes nos eligen todos los días”.