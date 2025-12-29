La planta “Lácteos La Familia Retorto” sufrió un incendio en la tarde del sábado (27 de diciembre) que destruyó gran parte de sus instalaciones.

El siniestro comenzó presuntamente en un sector de almacenamiento en el que se acopiaban materiales combustibles, como plásticos y cartones Esto provocó que el fuego se propagara con velocidad, trasladándose luego hacia la planta de elaboración de quesos y generando una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros.

En total trabajaron once dotaciones de bomberos: ocho pertenecientes a Salliqueló y tres de Tres Lomas. Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos entre los operarios ni el personal de emergencia, aunque los daños materiales son cuantiosos, informó Veradia.

Desde la Fábrica emitieron un comunicado en relación a este incendio, que ocasionó importantes pérdidas materiales. “Afortunadamente, y gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, no hubo que lamentar víctimas. En el lugar trabajaron intensamente dotaciones de Bomberos Voluntarios de Salliqueló y Tres Lomas, junto a personal de salud, fuerzas de seguridad y trabajadores del Municipio, a quienes expresamos nuestro más sincero y profundo agradecimiento por su profesionalismo, compromiso y vocación de servicio. Agradecemos al Intendente Municipal, quien de manera inmediata convocó al Comité de Crisis, permitiendo coordinar acciones y recursos con rapidez y eficacia”, expresaron.

“Queremos destacar especialmente la solidaridad de la comunidad, que se hizo presente de múltiples maneras: acercando agua y asistencia al personal que combatía el incendio, acompañando con gestos concretos en redes sociales y mostrando una preocupación genuina que nos conmovió profundamente. Del mismo modo, valoramos el enorme esfuerzo de nuestros propios trabajadores, que colaboraron codo a codo con los bomberos, cuidando la planta como si se tratara de su propio hogar”, avanza el texto difundido por la industria, concluyendo: “Este difícil momento nos encuentra golpeados, pero también fortalecidos por el respaldo humano y comunitario que hemos recibido. Esa energía colectiva, ese compromiso compartido, es la base sobre la cual comenzaremos el camino de la recuperación. Con responsabilidad, trabajo y el acompañamiento de todos, volveremos a ponernos de pie. Gracias, de corazón”.

Según el sitio web de la empresa, “‘Lácteos La Familia Retorto’ es una pyme familiar cuya historia comienza hace 35 años, cuando la empresa ‘Lactería Suiza’, pionera en Salliqueló decide cerrar sus puertas.

"Quienes en su momento eran empleados toman la iniciativa de continuar con la producción para poder subsistir. El maestro quesero Hover Retorto junto a su esposa Nilda comenzaron procesando tan sólo 300 litros diarios. Con el transcurso del tiempo se fueron incorporando otros miembros de la familia y en la actualidad, después de dos generaciones, es una empresa constituida por más de 30 empleados, procesando 20 mil litros de leche diarios”, describen.