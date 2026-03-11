El encuentro tuvo lugar en el centro de La Plata, mientras Axel Kicillof caminaba por la vía pública. Según se observa en el video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, el creador de contenido se acercó al mandatario y le pidió un saludo para sus seguidores.

Durante el breve intercambio, el influencer no dejó pasar la oportunidad de recordar su reciente polémica: la patada que le dio a un streamer conocido como “el Peruano”, un episodio que días atrás se volvió viral en la capital provincial y generó decenas de comentarios y memes.

Cuando Kicillof le preguntó por qué se había peleado con el streamer, @FricoCensurado respondió:

“Porque yo estaba cenando con mi novia, y vino y le preguntó si era travesti. ¿Vos qué harías?”

La reacción del gobernador, que se mostró sorprendido, fue breve pero insólita:

"Bueno, no nos peleamos", dijo tras esbozar una sonrisa.

El momento quedó grabado y generó decenas de comentarios en redes sociales, donde los usuarios destacaron lo inesperado del cruce y la naturalidad con la que Kicillof reaccionó ante la pregunta sobre “travestis”.

Hasta el momento, el video suma más de 125 mil visualizaciones y continúa generando reacciones virales.