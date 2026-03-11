Un influencer platense se cruzó con Kicillof y le hizo una inesperada pregunta: la insólita reacción del gobernador
El joven, que se hace conocer como Frico, se acercó al mandatario bonaerense pidiéndole un saludo para sus redes y aprovechó para mencionarle un violento episodio. "¿Vos qué hubieras hecho?", le preguntó. El momento quedó grabado y generó todo tipo de reacciones en internet.
El encuentro tuvo lugar en el centro de La Plata, mientras Axel Kicillof caminaba por la vía pública. Según se observa en el video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, el creador de contenido se acercó al mandatario y le pidió un saludo para sus seguidores.
Durante el breve intercambio, el influencer no dejó pasar la oportunidad de recordar su reciente polémica: la patada que le dio a un streamer conocido como “el Peruano”, un episodio que días atrás se volvió viral en la capital provincial y generó decenas de comentarios y memes.
Cuando Kicillof le preguntó por qué se había peleado con el streamer, @FricoCensurado respondió:
“Porque yo estaba cenando con mi novia, y vino y le preguntó si era travesti. ¿Vos qué harías?”
La reacción del gobernador, que se mostró sorprendido, fue breve pero insólita:
"Bueno, no nos peleamos", dijo tras esbozar una sonrisa.
El momento quedó grabado y generó decenas de comentarios en redes sociales, donde los usuarios destacaron lo inesperado del cruce y la naturalidad con la que Kicillof reaccionó ante la pregunta sobre “travestis”.
Hasta el momento, el video suma más de 125 mil visualizaciones y continúa generando reacciones virales.
