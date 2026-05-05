El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó este lunes un recurso de amparo ante la Justicia Federal para intentar frenar el ajuste en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La medida se da en medio de fuertes cuestionamientos por los 140 despidos recientes y denuncias de vaciamiento del organismo.

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A través de un comunicado, el jefe comunal adelantó que solicitará el “resguardo de la indemnidad funcional” del servicio y su normalización inmediata. Según explicó, el objetivo es garantizar la continuidad del sistema de previsión meteorológica, tras meses de reclamos por parte de trabajadores que siguen en funciones.

“El desfinanciamiento y la reducción de áreas estratégicas afectan el funcionamiento de organismos que brindan servicios esenciales. Es necesario garantizar su continuidad y sostener las capacidades técnicas y operativas que tienen impacto directo en la población”, sostuvo Gray.

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RECURSO DE AMPARO CONTRA EL CIERRE DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL



Mañana presentaré un recurso de amparo ante la Justicia Federal para frenar los despidos y el desmantelamiento del @SMN_Argentina. El ajuste del Gobierno nacional afecta áreas estratégicas que brindan… — Fernando Gray (@fernandogray) May 3, 2026

El planteo judicial también apunta a frenar los efectos del DNU 274/2026, impulsado por el Gobierno nacional, que contempla el cierre de estaciones meteorológicas en todo el país y la posible pérdida de unos 1000 puestos de trabajo en un plazo de 180 días.

En ese sentido, Gray cuestionó la constitucionalidad del decreto firmado por el presidente Javier Milei. Argumentó que fue dictado mientras el Congreso estaba en sesiones ordinarias y sin una situación de “necesidad y urgencia” que lo justifique.

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“El Servicio Meteorológico Nacional es vital para la seguridad del transporte y la protección de la vida. El cierre de estaciones y la pérdida de puestos de trabajo técnicos no solo es una injusticia laboral, sino una irresponsabilidad que afecta la integridad de nuestra comunidad”, expresó el intendente en redes sociales.

El decreto también redefine el esquema del servicio meteorológico aeronáutico, al transferir responsabilidades desde el SMN a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), una decisión que generó rechazo sindical y profundizó el conflicto con los trabajadores.

Además, la normativa declaró como “esencial” el servicio meteorológico vinculado a la navegación aérea, lo que permitió al Gobierno considerar ilegal el paro que había convocado la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para el 24 de abril, finalmente suspendido.

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Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la reforma y cuestionó la estructura actual del organismo. Según sostuvo, existe un desbalance entre el personal técnico y el operativo, y planteó la necesidad de avanzar en una modernización.

“El absurdo es que los sueldos de esas 7 personas permiten pagar una estación moderna, la mejor disponible a nivel mundial, que transmite esos datos y muchísimos más en tiempo real, y sin necesidad de personal alguno”, afirmó el funcionario.

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto. Desde el sector gremial advirtieron sobre el impacto de los recortes y reclamaron inversión en tecnología y capacitación, pero sin reducción de personal.