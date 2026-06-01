Un intendente bonaerense proyectó la Casa Rosada sobre el edificio donde vive Cristina Kirchner
La iniciativa fue impulsada por el jefe comunal de Hurlingham. La expresidenta salió al balcón de su departamento en Constitución mientras la fachada era intervenida con una proyección que simulaba la sede del Gobierno nacional.
La expresidenta Cristina Kirchner volvió a mostrarse desde el balcón de su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, durante una actividad organizada por militantes y dirigentes que respaldan su figura.
La iniciativa fue impulsada por el intendente de Hurlingham, Damián Selci, quien encabezó una movilización desde ese distrito del conurbano bonaerense hasta el domicilio donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria. Allí se proyectó sobre la fachada del edificio una imagen de la Casa Rosada, generando el efecto visual de que Cristina aparecía desde la histórica sede del Poder Ejecutivo.
La escena se completó cuando la exvicepresidenta salió al balcón para saludar a los presentes. Mientras tanto, los militantes cantaban “Vamos a volver”, agitaban banderas y exhibían carteles reclamando su liberación.
A través de sus redes sociales, Selci definió la actividad como “una inmensa demostración de amor y lealtad”. “De Hurlingham a San José. De San José a la Casa Rosada”, escribió junto a imágenes de la convocatoria. También destacó que “miles de vecinos” participaron de la movilización para acompañar a la exjefa de Estado.
La manifestación se produjo pocos días después de otra aparición pública de Cristina Kirchner, cuando el pasado 25 de mayo saludó desde el mismo balcón a militantes que se acercaron para conmemorar el Día de la Patria y un nuevo aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner en 2003.
La exmandataria cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025, luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Desde entonces, su domicilio se convirtió en un punto de encuentro habitual para dirigentes y simpatizantes que reclaman su liberación.
Según trascendió, durante junio están previstas nuevas actividades frente al edificio de San José 1111, incluida una movilización para el Día de la Bandera.
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