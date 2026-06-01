La expresidenta Cristina Kirchner volvió a mostrarse desde el balcón de su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, durante una actividad organizada por militantes y dirigentes que respaldan su figura.

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La iniciativa fue impulsada por el intendente de Hurlingham, Damián Selci, quien encabezó una movilización desde ese distrito del conurbano bonaerense hasta el domicilio donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria. Allí se proyectó sobre la fachada del edificio una imagen de la Casa Rosada, generando el efecto visual de que Cristina aparecía desde la histórica sede del Poder Ejecutivo.

DE HURLINGHAM A SAN JOSÉ. DE SAN JOSÉ A LA ROSADA ♥️✌🏽



Con miles de vecinos, fuimos hoy desde Hurlingham hasta San José 1111 para acompañar a Cristina. pic.twitter.com/492hl3Y2tN — Damián Selci (@DamianSelci) May 31, 2026

La escena se completó cuando la exvicepresidenta salió al balcón para saludar a los presentes. Mientras tanto, los militantes cantaban “Vamos a volver”, agitaban banderas y exhibían carteles reclamando su liberación.

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El intendente de Hurlingham Damián Selci, organizó la proyección de la Casa rosada en la fachada del edificio donde vive Cristina Kirchner



La ex presidenta salió al balcón en medio de la proyección de un video que mostraba la fachada del lugar como si fuera la Casa Rosada. pic.twitter.com/1QktKCltCV — Avellaneda_Real (@avellaneda_real) June 1, 2026

A través de sus redes sociales, Selci definió la actividad como “una inmensa demostración de amor y lealtad”. “De Hurlingham a San José. De San José a la Casa Rosada”, escribió junto a imágenes de la convocatoria. También destacó que “miles de vecinos” participaron de la movilización para acompañar a la exjefa de Estado.

Militantes proyectaron la imagen de Casa Rosada en el edificio de San José 1111, y Cristina salió al balcón pic.twitter.com/CzvKe8WW0l — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) June 1, 2026

La manifestación se produjo pocos días después de otra aparición pública de Cristina Kirchner, cuando el pasado 25 de mayo saludó desde el mismo balcón a militantes que se acercaron para conmemorar el Día de la Patria y un nuevo aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner en 2003.

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La exmandataria cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025, luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Desde entonces, su domicilio se convirtió en un punto de encuentro habitual para dirigentes y simpatizantes que reclaman su liberación.

Según trascendió, durante junio están previstas nuevas actividades frente al edificio de San José 1111, incluida una movilización para el Día de la Bandera.

Hurlingham siempre con Cristina. 🫶🏼 pic.twitter.com/RKDuYDdL32 — Damián Selci (@DamianSelci) May 31, 2026