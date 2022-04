El intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, envió un duro mensaje a vecinos que tiran basura en un depósito municipal en el que solo se deben dejar ramas. El jefe comunal del Frente de Todos los trató de “brutos” y “ordinarios” y aseguró que los sancionará.

“¡Basta, me tienen recontra repodrido!”, expresó indignado en un video que compartió en sus redes. "La verdad es que estoy muy indignado, no se cómo decirles que esto no es un basural sino un depósito para tirar ramas de la municipalidad".

"Al responsable le pido que piense mejor la próxima vez antes de actuar, porque va a ser sancionado fuertemente, ¿así quieren un Pehuajó mejor?”, preguntó el alcalde kirchnerista. En las imágenes se lo ve parado desde un predio que se ve repleto de residuos.

"¿Ustedes creen que es un basural?”, dice mientras la cámara enfoca el cartel de "prohibido tirar basura". "No pueden ser tan brutos y ordinarios ¿Por qué no lo ponen en una bolsa y se la pasamos a buscar por su vereda?”, pregunta mirando a cámara.

“¿Así quieren un Pehuajó mejor? ¿Es porque están tan enojados con este gobierno que progresa? No me lo hacen a mí, ¿eh? Se lo hacen a la gente de Pehuajó”, aseguró. "Me tienen recontra re podrido. Ya los vamos a encontrar y los vamos a sanciona", agregó.

Horas más tarde, publicó un nuevo video en el que se lo ve junto a trabajadores municipales en el mismo lugar, limpiando y levantando los residuos. "Nuestra gestión trabaja incansablemente. No vamos a permitir estas acciones que atentan contra todas y todos", concluyó.