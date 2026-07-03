El Jardín de Infantes N° 922 “ARA San Juan”, ubicado en el barrio Fortunato de la Plaza de Mar del Plata, lleva más de una semana con su actividad educativa interrumpida o limitada tras la brutal agresión de una madre a una docente, un hecho que derivó en la suspensión de clases, movilizaciones y ahora un regreso “progresivo” con medidas de resguardo.

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Este jueves, autoridades educativas, docentes y familias de ambos turnos mantuvieron reuniones para definir cómo será la vuelta a la actividad en el Jardín 922. Según confirmaron padres a Canal 8 de Mar del Plata, la decisión es retomar las clases de manera gradual para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y familias.

“Esto es una adaptación para todos. Tenemos miedo de esta madre y de todo lo que desembocó su agresión”, señaló una madre tras el encuentro. En ese marco, se acordó que las familias colaborarán en los ingresos y egresos del Jardín 922 para reforzar la seguridad.

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“Los chicos tuvieron que entrar corriendo a la sala, las docentes resguardaron a los chicos en todo momento… esperamos soluciones pronto y que la justicia haga algo para cuidar a las maestras, los alumnos y los padres”, agregaron otras familias.

Desde la comunidad educativa también se informó que el personal estará presente en la institución acompañando el regreso hasta que se normalice el funcionamiento del Jardín 922.

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“Vamos a cuidar la entrada y salida del jardín”, remarcaron los padres, que además expresaron su respaldo a las docentes y directivos.

Una carta interna ya había advertido el clima de tensión en el Jardín 922

Días antes del hecho de violencia física, una docente del Jardín 922 había difundido una carta en la que advertía sobre un clima de temor dentro de la institución.

El texto señalaba que ya existían episodios previos de tensión, acusaciones y situaciones que habían generado angustia en el personal del Jardín 922.

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“Desde el primer momento manifesté sentir miedo. No fui la única”, sostuvo. La docente planteó que hubo “señales de alerta” que no habrían sido atendidas a tiempo y que la situación escaló hasta derivar en la agresión.

“Hubo pedidos de acompañamiento. Hubo afectación psicológica. Hubo preocupación institucional”, expresó en el escrito, donde también pidió medidas de resguardo para el personal docente del Jardín 922.

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Movilización docente y advertencias gremiales

Tras el ataque, docentes y gremios realizaron una movilización en el centro de Mar del Plata para reclamar medidas de protección en las escuelas.

“No podíamos esperar un minuto más”, fue una de las consignas principales de la marcha, que culminó frente al Municipio.

Desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) advirtieron que, si no hay respuestas, podrían avanzar con medidas de fuerza más duras, incluso un paro.

Autoridades del Jardín 922 participaron de la movilización, mientras se reiteraban reclamos por políticas de resguardo ante hechos de violencia en ámbitos educativos.

El hecho que detonó la crisis

El conflicto se originó cuando una madre ingresó al Jardín 922 y golpeó a una docente durante una reunión con la dirección del establecimiento, en medio de una discusión que escaló tras una denuncia por presunta discriminación.

La maestra debió ser asistida y el episodio derivó en la intervención policial y la suspensión inmediata de clases.

Desde entonces, el Jardín 922 permanece bajo un esquema de reorganización, con intervención de autoridades educativas y gremiales, mientras las familias y el personal intentan recuperar la normalidad en un clima aún marcado por la tensión y la preocupación por la seguridad.