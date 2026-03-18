Un grave episodio de abuso callejero ocurrido en Quilmes Oeste generó indignación y preocupación entre los vecinos, luego de que un joven fuera filmado mientras manoseaba a una mujer en plena vía pública.

Ads

El hecho tuvo lugar el martes por la tarde en la intersección de Andrade y Joaquín V. González, donde cámaras de seguridad registraron el momento en que el agresor se acerca por detrás a la víctima y le toca la cola antes de escapar corriendo.

Según se observa en las imágenes, la mujer caminaba sola cuando fue sorprendida por el atacante. Tras el abuso, reaccionó con gritos e insultos: “concha de tu madre, hijo de puta, pendejo del orto, pajero…”.

Ads

Indignación en #Quilmes por un abusador que manoseó a una vecina. El sátiro la atacó a plena luz del día y en una zona muy transitada por madres que llevan a los hijos al jardín de infantes@QuilmesMuni @evamieri @mayrasmendoza @JaviAlonsook @MinSeguridad_Ar @justiciayddhhBA pic.twitter.com/HkV5UwhuPb — Buenos Aires Noticia (@buenosaires_n) March 18, 2026

De acuerdo al medio local InfoQuilmes, los vecinos expresaron su repudio y alertaron sobre la gravedad del hecho. En ese sentido, remarcaron que se trata de un área muy transitada, especialmente por mujeres que regresan de sus trabajos durante la tarde y la noche.

Además, señalaron que a pocos metros funciona un establecimiento educativo, lo que incrementa la preocupación debido al constante movimiento de estudiantes.

Ads

Ante este escenario, los vecinos reclaman la identificación del agresor y exigen mayores medidas de seguridad, como el refuerzo de la presencia policial y acciones preventivas que permitan evitar nuevos episodios de violencia en la vía pública.