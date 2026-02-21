Durante una visita a Olavarría, el magistrado Daniel Soria sostuvo que la integración incompleta afecta la seguridad jurídica y la capacidad del tribunal para fijar doctrina.

La Suprema Corte provincial debe estar integrada por siete miembros pero hay cuatro cargos sin cubrir por renuncias y jubilaciones. Los tres que están hoy en funciones son Hilda Kogan, Sergio Torres y el mencionado Soria.

“Un cuerpo como la Corte necesita pluralidad de voces, de especialidades, de miradas y en la actualidad se integra con jueces que subrogan que están predeterminados por la ley, es decir, hay un mecanismo legal de reemplazo", indicó.

Asimismo, afirmó: “La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que son siete miembros y hace tiempo ya que está con vacantes. El tiempo no es indiferente porque la Constitución fija un plazo para remitir las propuestas y es exiguo, son 15 días después de producida cada vacante. Creo que la Constitución es muy aleccionadora, muy sabia, porque son cargos críticos y el tiempo no es indiferente, no hay discrecionalidad”.

Enseguida, añadió: “Lo que no existe es jurisprudencia. La Corte tiene que fijar jurisprudencia, es decir, dar certidumbre, seguridad jurídica y con una integración aleatoria no se puede lograr”.

De esta forma, Soria esbozó una mirada crítica sobre la persistencia de una situación que lleva largos meses y que implica que la Corte tenga que ser completada por conjueces para poder expedirse sobre distintas causas, un desafío político para lo que viene en el seno de la Legislatura provincial que es la que tiene que completar el máximo tribunal.