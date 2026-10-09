Un kiosco de Quilmes lanzó un reto viral para comer un pancho doble en 40 segundos y ganar $50 mil: ¿Alguno lo logró?
Para probar suerte hay que comprar un pancho doble de $4.500. Mirá los videos.
Un particular desafío gastronómico comenzó a generar repercusión en Quilmes Oeste, donde un kiosco lanzó una propuesta particular. La consigna es sencilla, aunque no tan fácil de cumplir: comer un pancho doble en menos de 40 segundos para ganar $50.000.
La iniciativa es del kiosco 6.5, ubicado en la esquina de Triunvirato y Ricardo Rojas, que encontró en este reto una manera original de atraer clientes y generar interés entre los vecinos.
Cómo participar del desafío
La dinámica consiste en acercarse al comercio y comprar un pancho doble, que tiene un valor de $4.500. Una vez preparado, el participante se ubica en la puerta del local y comienza la cuenta regresiva.
El objetivo es terminar de comerlo dentro de los 40 segundos establecidos. Quienes consiguen completar la prueba en ese tiempo se llevan un premio de $50.000 en efectivo.
Aunque la consigna parece sencilla a primera vista, los resultados muestran que superar el desafío no es tan fácil. Varios participantes ya se animaron a intentarlo, pero hasta el momento solamente una persona consiguió quedarse con el dinero.
Llegan participantes desde otros distritos
La propuesta comenzó a despertar curiosidad y ya trascendió los límites de Quilmes. Según la información difundida sobre el reto, algunas personas llegan especialmente desde distintos puntos del Conurbano bonaerense e incluso desde la Ciudad de Buenos Aires para probar suerte.
Entre las risas, los nervios y la presión del cronómetro, cada intento se convierte en un momento de entretenimiento para quienes participan y para los curiosos que se acercan a observar.
Sin embargo, más allá del entretenimiento, comer apurado puede provocar atragantamiento. Por eso, cualquier desafío de este tipo debe priorizar la seguridad de quienes participan.
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