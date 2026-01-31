Un ladrón quiso robar una moto en plena autopista de Quilmes: un auto lo atropelló y le fracturó las dos piernas
El delincuente terminó atendido por el SAME y fue traslado al hospital Iriarte. Su cómplice escapó aunque fue identificado.
Un violento episodio de inseguridad se registró en pleno Acceso Sudeste, en el partido bonaerense de Quilmes, a la altura de Bernal, cuando una mujer policía atropelló a un delincuente que intentó robarle la moto a un hombre en medio del tráfico vehicular.
El hecho ocurrió cuando el ladrón y un cómplice se metieron de manera inesperada en la autopista. Armados, intentaron interceptar a un motociclista que transitaba por el Acceso Sudeste.
Ante la amenaza, la víctima logró realizar una maniobra para escapar y evitar el robo. Al fracasar en su intento, los delincuentes dieron marcha atrás para intentar salir de la autopista pero quedaron expuestos.
En ese contexto, una mujer policía que conducía su automóvil por el lugar y que había observado la secuencia, terminó atropellando a uno de los ladrones. El delincuente salió despedido, sufriendo heridas de gravedad.
Minutos después, personal del SAME llegó al lugar y trasladó al herido al Hospital Iriarte, donde los médicos constataron que presentaba fracturas en ambas piernas. En tanto, el cómplice logró escapar, aunque fue identificado por los investigadores y es intensamente buscado.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión