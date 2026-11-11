El Presidente Javier despidió a León XIV en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el cierre de su histórica visita, que ha marcado récords de asistencia para un evento encabezado por un sumo pontífice.

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Durante la ceremonia de despedida, un grupo de niños entonó la canción religiosa “Alma misionera”. El mandatario arribó en simultáneo con León XIV.

Desde Ezeiza y con un Milei entre lágrimas, así se despidió hace minutos el Papa León XIV de nuestro país: #VisitaPapal #Milei #Despedida #Ezeiza #LeonXIV https://t.co/AXHVtn79NA — LR - La Redacción (@LaRedaccioncom) November 11, 2026

Visiblemente emocionado y al borde de las lágrimas, sobre las escalinatas del Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas, estrechó la mano de Robert Prevost.

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"Gracias por esto, esta es su casa. Lo esperamos", se alcanzó a escuchar en la transmisión oficial.

Acompañaron al presidente por el Poder Ejecutivo la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

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El papa León XIV continuará su gira por Perú, donde permanecerá hasta el lunes 16. El viaje tendrá un significado especial para el Pontífice, ya que regresará al país en el que desarrolló gran parte de su trayectoria pastoral antes de ser elegido como sucesor de Francisco.

Durante seis días, recorrerá distintas ciudades y regiones peruanas, con una agenda que incluye misas multitudinarias, encuentros con autoridades, jóvenes y comunidades religiosas.

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