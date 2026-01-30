Un grave accidente ocurrido en la mañana del martes en Carlos Casares, en el interior de la provincia de Buenos Aires, volvió a encender la alarma por el peligro que representan los cables sueltos en la vía pública. Un motociclista se enredó con un cable a la altura del cuello, perdió el control del rodado y cayó violentamente al asfalto. Salvó su vida de milagro.

La víctima fue identificada como Alexis Nicolás “Lilo” González, vecino de la ciudad y ex piloto de la categoría Promocional 850 cc, quien circulaba en su moto por calle Falucho al 80 cuando un cable de telefonía que colgaba de un poste y cruzaba la calzada a baja altura se tensó de forma repentina alrededor de su cuello.

El impacto fue directo. El cable le provocó falta de aire, lo desestabilizó y lo hizo caer pesadamente sobre el pavimento. Como consecuencia del golpe, sufrió la fractura de un tobillo, además de lesiones en el cuello.

Vecinos de la zona presenciaron la escena y auxiliaron al motociclista tras el accidente. Horas más tarde, el propio González utilizó sus redes sociales para contar lo sucedido y pedir colaboración de testigos.

“Un cable cortado que estaba colgando en calle Falucho al 80 se me enredó en el cuello, me dejó sin aire, me caí y me quebré el tobillo. Tengo que estar 45 días sin trabajar”, expresó.

En el mismo mensaje, el damnificado también apuntó contra la falta de controles y cuestionó el accionar posterior al hecho. “Hoy me tocó a mí, mañana puede ser cualquier otra persona”, advirtió en un primer posteo de redes, al reclamar que el Municipio tome medidas frente a la gran cantidad de cables tirados en la ciudad.



No obstante, horas más tarde, el propio González agradeció la asistencia municipal. “La verdad que pensé que no la contaba, fue todo en segundos. Al ratito llegó la ambulancia y la verdad que todo de primera, desde el personal de la ambulancia, hasta los médicos y las enfermerdas del hospital”, señaló en otro video publicado en Facebook.

Internado y a la espera de una cirugía

Tras el accidente, González fue trasladado al Hospital Municipal de Carlos Casares, donde permanece internado en una sala general y a la espera de una intervención quirúrgica para tratar la lesión en el tobillo, según informaron medios locales.

El caso fue difundido por los medios Casares Online, FM 107.1 La Nueva Radio de Carlos Casares y La Nueva, que detalló que el motociclista salvó su vida “por muy poco” y atraviesa ahora un período de recuperación que lo mantendrá alejado de su actividad laboral.

Una figura ligada al automovilismo local

Alexis “Lilo” González es un reconocido ex piloto de la Promocional 850 cc y actualmente se desempeña como mecánico especializado, dedicado a la fabricación de escapes para karting y motos de competición.