Un grave siniestro vial se registró este sábado (19 de septiembre), en la Ruta Provincial 30, en inmediaciones del límite entre los partidos de Ayacucho, Tandil y Rauch, a la altura de la estancia San Juan, aproximadamente a 35 kilómetros de Rauch.

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Por causas que son materia de investigación, dos vehículos, un Toyota Yaris y un Renault Mégane, chocaron de manera frontal. Como consecuencia del impacto, una persona falleció y otras seis fueron trasladadas al Hospital Ramón Santamarina.

Héctor Vaqueiro, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Rauch, informó que seis bomberos participaron del operativo desplegado en el lugar, además de Policía y personal de emergencias, según indicó el medio La Nueva Verdad de Rauch

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En el Yaris, que circulaba en sentido Tandil, viajaban dos personas, de entre 29 y 30 años. Una de ellas falleció como consecuencia del impacto.

En el Renault Mégane viajaban cuatro personas: tres jóvenes de 18 años y una menor de 15 años, quienes se desplazaban desde Tandil hacia Rauch.

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