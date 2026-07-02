Mientras gran parte de los argentinos espera el feriado del 9 de Julio y se prepara para seguir a la Selección Argentina en el Mundial 2026, un municipio bonaerense tendrá un fin de semana largo anticipado. El viernes 3 de julio será feriado para trabajadores estatales y no habrá clases en las escuelas.

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Se trata de Pehuajó, donde el municipio decretó un asueto por el 143° aniversario de la fundación de la ciudad. La fecha permitirá que empleados públicos, docentes y estudiantes disfruten de tres días consecutivos de descanso.

La celebración comenzará desde las 10.00 en la Plaza Dardo Rocha con actos protocolares, propuestas culturales y un gran asado popular organizado por clubes de la ciudad.

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El cronograma también estará atravesado por la pasión futbolera. Como esa misma tarde la Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, el municipio instalará una pantalla gigante para que vecinos y visitantes puedan seguir el partido en comunidad.

Además del asado a precios populares, habrá espectáculos musicales, feria de artesanos y emprendedores, y la entrega de premios del concurso "Manuelita, ¿dónde estás?", organizado junto al Museo Regional Rafael Hernández y la Fundación Walsh-Facio.

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En el caso de los trabajadores del sector privado, el asueto será optativo y quedará sujeto a la decisión de cada empleador.